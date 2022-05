Io e mio figlio in lacrime nella calca dello Stade de France, ostaggio di poliziotti ottusi: ho creduto di morire (Di domenica 29 maggio 2022) Sono circa 24 ore che ci penso, il Real ha vinto la Champions, abbiamo vissuto sensazioni fortissime, festeggiato per buona parte della notte, ma non riesco a non pensare alla scandalosa organizzazione della Uefa e di Parigi per la finale di ieri sera. Io so di aver rischiato davvero la vita, come mai in vita mia. Ma non solo io e la mia famiglia, tra cui mio figlio di Adriano di 9 anni. Con noi, tante altre famiglie con bambini anche più piccoli che sono entrati allo stadio in lacrime. Doveva essere una serata di festa per gli 80mila tifosi e appassionati di calcio arrivati davvero da tutto il mondo, alcuni addirittura dal Messico, e invece si è trasformata in un incubo grazie all’incompetenza e alla negligenza di chi ha organizzato l’evento. Innanzitutto hanno scelto uno stadio isolato, con poche vie di accesso (dopo la partita, il traffico è rimasto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Sono circa 24 ore che ci penso, il Real ha vinto la Champions, abbiamo vissuto sensazioni fortissime, festeggiato per buona parte della notte, ma non riesco a non pensare alla scandalosa organizzazione della Uefa e di Parigi per la finale di ieri sera. Io so di aver rischiato davvero la vita, come mai in vita mia. Ma non solo io e la mia famiglia, tra cui miodi Adriano di 9 anni. Con noi, tante altre famiglie con bambini anche più piccoli che sono entrati allo stadio in. Doveva essere una serata di festa per gli 80mila tifosi e appassionati di calcio arrivati davvero da tutto il mondo, alcuni addirittura dal Messico, e invece si è trasformata in un incubo grazie all’incompetenza e alla negligenza di chi ha organizzato l’evento. Innanzitutto hanno scelto uno stadio isolato, con poche vie di accesso (dopo la partita, il traffico è rimasto ...

Advertising

repubblica : Bambini costretti a cantare l'inno della Roma in classe, il video è virale. Protestano i genitori: 'Mio figlio è de… - stanzaselvaggia : “Mio figlio, 22 anni, per aver manifestato a Torino con gli altri studenti, è in cella da dieci giorni in isolament… - HuffPostItalia : La mamma del vicecomandante di Azov: 'Troppa propaganda russa: non sono nazisti, sono nazionalisti. Mio figlio dife… - 17su24 : Don Carlo:” ringrazio allan, maxi, lorenzo e kostas, senza di loro non avrei potuto vincere la liga e fare pokeriss… - RobertoFiem : Medugorje APOSTOLI DELLA REGINA DELLA PACE: “Solo la conoscenza dell’Amore di mio Figlio può s...… -