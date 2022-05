Catanzaro, dalla rincorsa al sogno finale playoff (Di domenica 29 maggio 2022) Stagione infinita per il Catanzaro di Calabro, partita in autunno ed ancora in corso. Una stagione sopra le righe, non capitalizzata solo a causa di un Bari troppo costante per tutte le altre. Una rincorsa infinita ai pugliesi che l’hanno portata anche a dare il meglio nella corsa a 3 per il secondo posto, lasciando dietro il Palermo e l’Avellino. Una squadra compatta capace di avere la miglior difesa del Girone C ed il secondo migliore attacco, dietro ai rosanero. La stagione nel Girone C Il Catanzaro ha vissuto una delle sue migliori stagioni, confermando gli ottimi risultati dell’anno precedente, dove solo una Ternana incontenibile gli costarono il sogno Serie B. Il Catanzaro ha già migliorato il piazzamento dello scorso anno, quando venne eliminato dall’Albinoleffe ai quarti di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Stagione infinita per ildi Calabro, partita in autunno ed ancora in corso. Una stagione sopra le righe, non capitalizzata solo a causa di un Bari troppo costante per tutte le altre. Unainfinita ai pugliesi che l’hanno portata anche a dare il meglio nella corsa a 3 per il secondo posto, lasciando dietro il Palermo e l’Avellino. Una squadra compatta capace di avere la miglior difesa del Girone C ed il secondo migliore attacco, dietro ai rosanero. La stagione nel Girone C Ilha vissuto una delle sue migliori stagioni, confermando gli ottimi risultati dell’anno precedente, dove solo una Ternana incontenibile gli costarono ilSerie B. Ilha già migliorato il piazzamento dello scorso anno, quando venne eliminato dall’Albinoleffe ai quarti di ...

