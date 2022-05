(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo le polemiche che hanno travolto il Milan per via dei cori poco carini riservati all'Inter, durante i festeggiamenti per la conquista del diciannovesimo Scudetto, la Roma è ora...

Advertising

msg_emanuele : RT @Pall_Gonfiato: #Zaniolo intona coro volgare: “#Lazio vaf*****lo”. #Pistocchi lo bacchetta: “Inaccettabile, va sanzionato” - ACMilanAddict1 : Zaniolo intona coro volgare: 'Lazio vaf*****lo'. Pistocchi lo bacchetta: 'Inaccettabile, va sanzionato' #ACMilan… - zazoomblog : Zaniolo intona coro volgare: “Lazio vaflo”. Pistocchi lo bacchetta: “Inaccettabile va sanzionato” - #Zaniolo… - Pall_Gonfiato : #Zaniolo intona coro volgare: “#Lazio vaf*****lo”. #Pistocchi lo bacchetta: “Inaccettabile, va sanzionato” - VinzRaffa : Moralismo a targhe alterne! A #Zaniolo si può insultare la mamma, augurare il peggio, ma se intona un coro coi tifo… -

La Roma vince la Conference League contro il Feyenoord per 1 - 0 grazie alla rete die dopo ... c'è chicori, chi si è seduto sul campo per fare delle foto, chi sta cenando mangiando dei ...... pugno alzato al cielo, quando parte l'inno di Venditti e tutto lo stadio"Roma, Roma, Roma".ha giocato sia da punta unica con l'iniziale 4 - 2 - 3 - 1 di Mourinho che insieme ao (...Il popolo giallorosso si è ritrovato al Circo Massimo, teatro dei grandi festeggiamenti per lo scudetto del 2001 e per la vittoria ...Una festa che ha proseguito idealmente quella della notte precedente, con la città invasa per diverse ore da fiumi di auto con bandiere e striscioni e clacson ...