Roe vs. Wade: storia del diritto all’aborto negli Usa (Di venerdì 27 maggio 2022) Il dibattito sull’aborto si è da poco riaperto negli Stati Uniti. La decisione che la Corte Suprema, composta in maggior parte da conservatori, dovrà prendere sul diritto all’aborto sta mettendo in discussione una lotta durata anni. La prima bozza manifesta la volontà dei giudici di ribaltare la sentenza che dal 1973 ha garantito la possibilità InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Il dibattito sull’aborto si è da poco riapertoStati Uniti. La decisione che la Corte Suprema, composta in maggior parte da conservatori, dovrà prendere sulsta mettendo in discussione una lotta durata anni. La prima bozza manifesta la volontà dei giudici di ribaltare la sentenza che dal 1973 ha garantito la possibilità InsideOver.

ReturntoOrder : La bozza del parere sulla Roe versus Wade mostra come una legge ingiusta non possa mai consolidarsi come una legge - dory1977 : 2/N A questo si aggiunge il problema delle leggi che applicano le restrizioni riguardanti l'aborto nello stesso Tex… - ORepubblicano : COMMENTO | Con l'inflazione alle stelle ed il tema dell'economia preponderante nelle preoccupazioni, qualcuno potre… - QuodLuxRomae : Questa gente non deve governare: La Harris ha detto che capovolgere la sentenza Roe vs Wade limita contraccezione e… - masecrepassi : complimenti anche ai democratici che in 49 anni non hanno mai emanato una legge federale ad hoc proprio per evitare… -