False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: scovati 6 ‘furbetti’ (Di venerdì 27 maggio 2022) Non ne avevano bisogno, a loro non spettava eppure con False dichiarazioni hanno truffato tutti e hanno percepito nel tempo il reddito di cittadinanza, quel sussidio messo a disposizione dal Governo per aiutare le persone in difficoltà. Ora però i ‘furbetti’ sono stati scovati e loro, 6 persone, di cui 4 donne e 2 uomini, tutti di età compresa fra i 28 e i 52 anni, di origini stranieri e residenti a Sezze, in provincia di Latina, sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina. Dovranno rispondere di “Indebita percezione del reddito di cittadinanza”. Come hanno scoperto la truffa del reddito di cittadinanza I militari, dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Non ne avevano bisogno, a loro non spettava eppure conhanno truffato tutti e hanno percepito nel tempo ildi, quel sussidio messo a disposizione dal Governo per aiutare le persone in difficoltà. Ora però isono statie loro, 6 persone, di cui 4 donne e 2 uomini, tutti di età compresa fra i 28 e i 52 anni, di origini stranieri e residenti a Sezze, in provincia di Latina, sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina. Dovranno rispondere di “Indebita percezione deldi”. Come hanno scoperto la truffa deldiI militari, dopo ...

