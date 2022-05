Cannes: il cane eroe ucraino 'Pallottola' è la star di oggi, vince il 'Palm Dog Prize' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Pallottola, il cane 'artificiere' eroe dell'esercito ucraino fin dall'inizio della guerra, è diventato una star del cinema. Il soldato 'a quattro zampe' ha infatti vinto a Cannes, con voto unanime della Giuria, il premio più prestigioso al mondo per quanto riguarda gli animali: il Palm Dog Prize. L'annuncio dato oggi sulla Croisette è stato appreso 'a distanza' dal fido compagno dei militari, che ovviamente non era presente sulla Croisette. La notizia è riportata sul canale Telegram ucraino Dsns Ukraine. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) -, il'artificiere'dell'esercitofin dall'inizio della guerra, è diventato unadel cinema. Il soldato 'a quattro zampe' ha infatti vinto a, con voto unanime della Giuria, il premio più prestigioso al mondo per quanto riguarda gli animali: ilDog. L'annuncio datosulla Croisette è stato appreso 'a distanza' dal fido compagno dei militari, che ovviamente non era presente sulla Croisette. La notizia è riportata sul canale TelegramDsns Ukraine.

