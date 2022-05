Donna molestata sessualmente nel Metaverso: che significa e come difendersi? (Di giovedì 26 maggio 2022) L’avatar di una ricercatrice 21enne è stato aggredito sessualmente nella piattaforma di realtà virtuale Horizon Worlds di Meta. A riferirlo sono alcuni attivisti del gruppo di responsabilità aziendale SumOfUs, per il quale la Donna lavora. Secondo la società questo dimostra che Meta ha bisogno ha bisogno di rivedere e migliorare le strategie per prevenire i pericoli del Metaverso. Dopo aver precisato che l’azienda non ha ancora preso visione del rapporto completo di SumOfUs, un portavoce ha dichiarato alla BBC che l’azienda vuole che tutti coloro che utilizzano Horizon Worlds accedano alle procedure di sicurezza “e ci aiutino a indagare e a prendere provvedimenti” e che si impegna quindi ad aiutare le persone a vivere “un’esperienza positiva“. Ma cosa vuol dire subire una molestia o un abuso nella realtà virtuale? La molestia alla ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022) L’avatar di una ricercatrice 21enne è stato aggreditonella piattaforma di realtà virtuale Horizon Worlds di Meta. A riferirlo sono alcuni attivisti del gruppo di responsabilità aziendale SumOfUs, per il quale lalavora. Secondo la società questo dimostra che Meta ha bisogno ha bisogno di rivedere e migliorare le strategie per prevenire i pericoli del. Dopo aver precisato che l’azienda non ha ancora preso visione del rapporto completo di SumOfUs, un portavoce ha dichiarato alla BBC che l’azienda vuole che tutti coloro che utilizzano Horizon Worlds accedano alle procedure di sicurezza “e ci aiutino a indagare e a prendere provvedimenti” e che si impegna quindi ad aiutare le persone a vivere “un’esperienza positiva“. Ma cosa vuol dire subire una molestia o un abuso nella realtà virtuale? La molestia alla ...

Advertising

Luce_news : Donna molestata sessualmente nel Metaverso: che significa e come difendersi? - _cIarissa_ : Ma poi l'ipocrisia di dire che le molestie ai danni delle donne vengono sempre condannate e le donne comprese quand… - verox145 : RT @liviaiswriting: 1. Donna: Viene molestata Uomini: ??? Ma siamo sicuri? Non è che se l'è inventato? Ma come era vestita? 2. Uomo: Viene… - Babbanculo : RT @Rozzone1: Lo capite che la più grossa stronzata che vi hanno venduto è la sicurezza? Ogni politico di merda ciancia di sicurezza. Sicur… - lucfreemind : @2111Ludovyca @stellainblack Una donna che ti tocca il pacco lo fa in un contesto dove è facile essere brilli,non c… -