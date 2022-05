Ciro Immobile capocannoniere della Serie A per la quarta volta: la Lazio lo celebra con un video (Di martedì 24 maggio 2022) L’attaccante della Lazio e della Nazionale azzurra Ciro Immobile, ha vinto per la quarta volta la classifica capocannonieri (terza con i biancocelesti) del campionato di Serie A realizzando 27 reti in 31 partite. Ricordiamo che quello del classe ’90, è un poker storico perché, non era mai riuscito ad alcun calciatore italiano. L’unico attaccante a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie A, Milan-Lazio: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Mourinho frecciata alla Lazio: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” Juventus-Lazio, ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 24 maggio 2022) L’attaccanteNazionale azzurra, ha vinto per lala classifica capocannonieri (terza con i biancocelesti) del campionato diA realizzando 27 reti in 31 partite. Ricordiamo che quello del classe ’90, è un poker storico perché, non era mai riuscito ad alcun calciatore italiano. L’unico attaccante a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::A, Milan-: streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Mourinho frecciata alla: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” Juventus-, ...

