Ucraina | Meloni | ' se Conte non vuole escalation ritiri Di Maio da Governo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) - "Giuseppesulla guerra mi sta facendo impazzire: dice 'la nostra posizione contro l'militare fa paura a molti'. Ma hai il ministro degli Esteri al, l'militare la sta facendo Di, se non se non sei d'accordo ritira il ministro degli Esteri e passa all'opposizione, assumiti le responsabilità delle tue scelte, delle tue posizioni, come abbiamo sempre fatto noi". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio a Frosinone.