Advertising

larattaenzo79 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Il Pd vuole l’aumento delle tasse sulla casa, lo ha confermato Gentiloni» - SecolodItalia1 : Meloni: «Il Pd vuole l’aumento delle tasse sulla casa, lo ha confermato Gentiloni» - carlosibilia : Questa conversazione ci dà la dimensione di come certa politica sia distante dal paese reale. Il partito di Meloni… - andreagambino7 : RT @Umbrellaless7: Riconoscete la matrice?!? Signora Meloni lei lo vuole il voto di questi elementi?!? - EvelynTowanda : @Ariel2575 @Marco_Ponziani @scenarpolitici @ritadallachiesa I voti che Meloni acquisirebbe sono gli stessi che a tu… -

Ancora schermaglie tra il segretario della Lega, chela federazione. E il ministro degli Affari regionali; 'Lo invito a rispettare il dibattito ... "Salvini tifa per me, così fa perdere la" ...- Giorgia, 45 anni, Presidente di Fratelli d'Italia, ex - Ministro per la gioventù, ... "In ogni situazione ciascuno assume un contegno e un atteggiamento esterno per sembrare comeche lo ...Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "E' stato fatto un lavoro prezioso e non è un caso se oggi Opes punto di riferimento" in "un settore che è stato colpito della politica nel periodo della pandemia, semplice ...Forza Italia e Lega insistono nel voler stralciare la norma sui balneari contenuta nel disegno di legge sulla Concorrenza che è un pezzo chiave del Pnrr. Mario Draghi non ci pensa neppure lontanamente ...