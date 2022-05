Fedez e J-Ax di nuovo insieme per il concerto benefico “Love Mi” in Piazza Duomo a Milano (Di lunedì 23 maggio 2022) Fedez, il ritrovato amico e collega J-Ax, la sua Fondazione, la solidarietà e la voglia di tornare a suonare e cantare dal vivo: questi sono gli ingredienti di Love MI, una giornata e una serata imperdibile in Piazza Duomo a Milano, il 28 giugno 2022 a partire dalle 18:30. Un evento, con il patrocino del Comune di Milano, fortemente voluto da Fedez che torna finalmente sul palco e non lo farà da solo. Perché si sa, che l’unione fa la forza, soprattutto quando si tratta di fare del bene. A salire con lui sul palco ci sarà anche J-AX con cui Fedez ha condiviso tantissimi successi e un indimenticabile concerto a San Siro. Ci saranno inoltre Dargen D’Amico, Tananai e M¥SS KETA che hanno collaborato all’ultimo album di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022), il ritrovato amico e collega J-Ax, la sua Fondazione, la solidarietà e la voglia di tornare a suonare e cantare dal vivo: questi sono gli ingredienti diMI, una giornata e una serata imperdibile in, il 28 giugno 2022 a partire dalle 18:30. Un evento, con il patrocino del Comune di, fortemente voluto dache torna finalmente sul palco e non lo farà da solo. Perché si sa, che l’unione fa la forza, soprattutto quando si tratta di fare del bene. A salire con lui sul palco ci sarà anche J-AX con cuiha condiviso tantissimi successi e un indimenticabilea San Siro. Ci saranno inoltre Dargen D’Amico, Tananai e M¥SS KETA che hanno collaborato all’ultimo album di ...

