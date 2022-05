Demiral Atalanta, i nerazzurri non mollano: il turco verrà riscattato (Di lunedì 23 maggio 2022) Demiral torna alla Juve? L’Atalanta ha deciso: il difensore turco verrà riscattato in ogni caso. Le prossime mosse Arrivano importanti novità circa il futuro di Merih Demiral. Il difensore, ieri, aveva pubblicato un messaggio sui propri social in cui sembrava suggerire ad un addio all’Atalanta. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Dea non avrebbe cambiato i proprio piani in vista dell’estate. L’intenzione è quella di ricattare il turco dalla Juventus per circa 23 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022)torna alla Juve? L’ha deciso: il difensorein ogni caso. Le prossime mosse Arrivano importanti novità circa il futuro di Merih. Il difensore, ieri, aveva pubblicato un messaggio sui propri social in cui sembrava suggerire ad un addio all’. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Dea non avrebbe cambiato i proprio piani in vista dell’estate. L’intenzione è quella di ricattare ildalla Juventus per circa 23 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

