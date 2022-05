Offerta dal Psg? Thiago Motta svela: “Non è la prima volta che succede” (Di domenica 22 maggio 2022) Offerta dal Psg per Thiago Motta. Da diversi giorni gira questa notizia. L’attuale tecnico dello Spezia è continuamente accostato alla squadra parigina. Dopo la salvezza raggiunta con i liguri diversi club hanno messo gli occhi sul tecnico. L’ex centrocampista, al termine di Spezia–Napoli ha però voluto dire la sua. Spezia-Thiago-Motta Il tecnico incalzato sull’argomento ha risposto così: “Non è la prima volta e non sarà l’ultima che circoleranno voci di questo tipo a fine campionato. Voglio prendermi qualche giorno per stare con la mia famiglia e poi devo parlare con la dirigenza. Oggi è la festa della società: è un momento speciale per noi e per i tifosi. Non credo di vedere le altre partite di Serie A” Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022)dalper. Da diversi giorni gira questa notizia. L’attuale tecnico dello Spezia è continuamente accostato alla squadra parigina. Dopo la salvezza raggiunta con i liguri diversi club hanno messo gli occhi sul tecnico. L’ex centrocampista, al termine di Spezia–Napoli ha però voluto dire la sua. Spezia-Il tecnico incalzato sull’argomento ha risposto così: “Non è lae non sarà l’ultima che circoleranno voci di questo tipo a fine campionato. Voglio prendermi qualche giorno per stare con la mia famiglia e poi devo parlare con la dirigenza. Oggi è la festa della società: è un momento speciale per noi e per i tifosi. Non credo di vedere le altre partite di Serie A”

