Covid, bollettino oggi: 17.744 casi e 34 morti, tasso di positività all'11% (Di domenica 22 maggio 2022) Covid, il bollettino di oggi: sono 17.744 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 23.976 di ieri, per un totale di 17.247.552 dall'inizio dell'epidemia. Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022), ildi: sono 17.744 i nuovidi- 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 23.976 di ieri, per un totale di 17.247.552 dall'inizio dell'epidemia.

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, news di oggi. 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. LIVE - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 22 maggio: 17.744 nuovi casi e 34 morti - ParliamoDiNews : Covid oggi Italia, 17.744 contagi e 34 morti: bollettino 22 maggio - - SkyTG24 : Covid #Lombardia, in calo ricoveri e tasso di positività - ag_notizie : Covid, in Sicilia i nuovi contagiati scendono ancora: sono 1.462 (117 in provincia) e migliora la situazione negli… -