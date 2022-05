Vince il Baby Bologna ma il Genoa si gode l' abbraccio di Marassi

Advertising

Corriere dello Sport

GENOVA - Un Bologna di Mihajlovic, imbottito di ragazzi della Primavera, chiude il campionato con una vittoria per 1 - 0 in casa del Genoa di Blessin, già retrocesso dalla scorsa settimana, dopo il ko ...Si può Sconfitti, retrocessi, eppure sorridenti. Succede al Genoa di Blessin, che chiude il campionato collezionando - ahilui - il suo diciottesimo k.o. in campionato, battuto al Ferraris dal Bologna ... Genoa-Bologna 0-1: Barrow gol, Mihajlovic vince con i baby Gli emiliani, imbottiti di giovanissimi, superano il già retrocesso Grifone grazie a un guizzo del gambiano nella ripresa ...Splendida coreografia, striscioni di incoraggiamento e 90' di cori per salutare il Grifone già retrocesso in B. Poche emozioni sino alla rete di Barrow al 66'. Miha schiera Amey e Raimondo nell'undici ...