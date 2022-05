Roger scopre il flirt tra Estefania e Gennaro | la sua reazione

Leggi su biccy

(Di venerdì 20 maggio 2022)Balduino la scorsa puntata non ha potuto assistere allo sbarco dei nuovi naufraghi perché infortunato al piede. Il suo ritorno a Playa Rinovada è infatti avvenuto in un secondo momento, agià in corso fraBernal eAuletto.si avvicina a: “Mi piace. Se mi fidanzo con luirosica” https://t.co/8slCx9oFi5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 20, 2022 La modella argentina ha infatti già confessato di essere fisicamente attratta dal bel napoletano e nel corso delle ultime notti hanno anche condiviso la stuoia. Non una stuoia a caso, ma proprio quella di. Quando il brasiliano – tornato in spiaggia – l’ha scoperto non ha ovviamente reagito bene. “Dov’è? Sarà con un altro già..“, ...