Raffaella Fico | prima intervista insieme al fidanzato Piero | piccanti confessioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Per lavolta dall’inizio della loro storia d’amore,Neri hanno rilasciato un’di coppia. In occasione di un servizio de Le Iene, la coppia si è lasciata andare ahot.RIVELAZIONI – Dalla sua partecipazione al GF Vip,è tornata in televisione. Questa volta è stata affiancata da L'articolo

Advertising

24Trends_Italia : 9. Alessandro Borghi - 10mille+ 10. Guendalina Tavassi - 10mille+ 11. Taylor Swift - 5mille+ 12. Jorginho - 5mille+… - ParliamoDiNews : “La mia posizione preferita”. Raffaella Fico hot: “Il posto più strano dove l’ho fatto con lui” - Notizie Dal Mondo… - glooit : Raffaella Fico, la vita sotto le lenzuola: “A me e Piero piace…” leggi su Gloo - infoitcultura : Raffaella Fico in tv col fidanzato Piero: confidenze, “A letto ci piace…” - infoitcultura : Le Iene, Raffaella Fico e il sesso: 'La posizione del cammello', roba spinta -

Il livornese Piero Neri, fidanzato da circa un anno (come da sua ammissione davanti alle telecamere) con la showgirlè finito in uno ...Tra queste c'era anche la coppia composta dalla nota showgirle il suo compagno, i quali hanno rivelato addirittura che c'è una posizione in particolare che amano fare a letto: "E' ...Per la prima volta dall'inizio della loro storia d'amore, Raffaella Fico e Piero Neri hanno rilasciato un'intervista di coppia. In occasione di un ...Raffaella Fico ha fatto alcune confessioni intime sulla sua vita sotto le lenzuola con il fidanzato Piero Neri.