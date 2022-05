Nuova veste grafica per il portale MisterScommessa.com (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Napoli, 19/05/2022 – MisterScommessa.com, on line da oltre un anno e visto il grande successo ottenuto, ha deciso di cambiare veste grafica fornendo ai propri lettori un nuovo sito dove poter trovare informazioni utili su tutti i tipi di scommesse online, live e le recensioni dei bookmaker che operano in Italia. MisterScommessa.com nasce dall’idea di Antonio e Salvatore Manzo, soci fondatori della Vector Srl che opera da anni nel settore del gambling. Negli anni la Vector Srl si è fatta conoscere prima nel 2017 con TipAffiliation, uno dei più importanti sistemi informatici per l’affiliate marketing in ambito gambling e qualche anno fa con Tipster Management dedicato alla consulenza marketing e di digital PR per tipster. Antonio Manzo, amministratore della Vector Srl ci spiega prima di tutto chi sono i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Napoli, 19/05/2022 –.com, on line da oltre un anno e visto il grande successo ottenuto, ha deciso di cambiarefornendo ai propri lettori un nuovo sito dove poter trovare informazioni utili su tutti i tipi di scommesse online, live e le recensioni dei bookmaker che operano in Italia..com nasce dall’idea di Antonio e Salvatore Manzo, soci fondatori della Vector Srl che opera da anni nel settore del gambling. Negli anni la Vector Srl si è fatta conoscere prima nel 2017 con TipAffiliation, uno dei più importanti sistemi informatici per l’affiliate marketing in ambito gambling e qualche anno fa con Tipster Management dedicato alla consulenza marketing e di digital PR per tipster. Antonio Manzo, amministratore della Vector Srl ci spiega prima di tutto chi sono i ...

