«La notte prima della finale di Wembley Cruyff non riusciva a dormire, mi costrinse a giocare a domino» (Di giovedì 19 maggio 2022) Mundo Deportivo intervista Carles Rexach. Oggi 75enne, fu il secondo allenatore di Johan Cruyff quando il Barça vinse la Coppa Europa del 1992 a Wembley, battendo la Sampdoria di Mancini e Vialli. Fu una vittoria liberatoria, dice. «Ne avevamo perse due, quella contro il Benfica giocata a Berna e quella contro il Siviglia, contro la Steaua, che fu una sconfitta terribile, molto dolorosa, un trauma. Vincere quella finale ci ha tolto un peso. Quell’ossessione è stata lasciata ai margini ed è stata una liberazione per noi tutti». Non fu una vittoria semplice. «La Sampdoria non era una squadra con tanti nomi importanti, ma aveva 5 o 6 giocatori molto buoni. Lombardo ci creò molti problemi». È vero che Cruyff ha detto “andate e divertitevi” ai giocatori prima dell’inizio della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Mundo Deportivo intervista Carles Rexach. Oggi 75enne, fu il secondo allenatore di Johanquando il Barça vinse la Coppa Europa del 1992 a, battendo la Sampdoria di Mancini e Vialli. Fu una vittoria liberatoria, dice. «Ne avevamo perse due, quella contro il Benfica giocata a Berna e quella contro il Siviglia, contro la Steaua, che fu una sconfitta terribile, molto dolorosa, un trauma. Vincere quellaci ha tolto un peso. Quell’ossessione è stata lasciata ai margini ed è stata una liberazione per noi tutti». Non fu una vittoria semplice. «La Sampdoria non era una squadra con tanti nomi importanti, ma aveva 5 o 6 giocatori molto buoni. Lombardo ci creò molti problemi». È vero cheha detto “andate e divertitevi” ai giocatoridell’inizio...

