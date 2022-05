Juventus, Moggi twitta “Milinkovic-Savic” e fa sognare i tifosi bianconeri (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ sufficiente un tweet per scatenare un’intera tifoseria? Sì, se a farlo è Luciano Moggi e se l’oggetto è un desiderio di mercato. E’ quanto accaduto nella serata di giovedì 19 maggio, con l’ex direttore generale della Juventus che sul suo profilo Twitter ha scritto: “#MilinkovicSavic“. Un tweet più che criptico, ma che è bastato per far sognare i tifosi bianconeri. Questi ultimi si sono infatti scatenati nei commenti, ipotizzando l’arrivo del serbo a Torino. Ovviamente è difficile sbilanciarsi più di tanto così come interpretare il tweet. Fatto sta che un fondo di verità potrebbe esserci visto che la Juve non ha mai nascosto di essere interessata al calciatore della Lazio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ sufficiente un tweet per scatenare un’intera tifoseria? Sì, se a farlo è Lucianoe se l’oggetto è un desiderio di mercato. E’ quanto accaduto nella serata di giovedì 19 maggio, con l’ex direttore generale dellache sul suo profilo Twitter ha scritto: “#“. Un tweet più che criptico, ma che è bastato per far. Questi ultimi si sono infatti scatenati nei commenti, ipotizzando l’arrivo del serbo a Torino. Ovviamente è difficile sbilanciarsi più di tanto così come interpretare il tweet. Fatto sta che un fondo di verità potrebbe esserci visto che la Juve non ha mai nascosto di essere interessata al calciatore della Lazio. SportFace.

