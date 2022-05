FOTO: Edge fornisce un indizio sul nuovo membro di spessore del Judgment Day? (Di giovedì 19 maggio 2022) Edge e Damian Priest hanno ufficialmente unito le forze durante il weekend di WrestleMania 38, quando quest’ultimo ha interferito e aiutato il WWE Hall of Famer a superare AJ Styles durante The Show of Shows. Priest è stato bandito da bordo ring per la rivincita di Styles-Edge a WrestleMania Backlash, ma l’ex WWE Champion ha ricevuto un aiuto da Rhea Ripley per vincere l’incontro. Durante un promo nel backstage con quest’ultima e Priest nella puntata di Raw di questa settimana, la Rated-R Superstar ha detto che le sue “braccia sono spalancate a qualsiasi superstar WWE che voglia unirsi a noi”, aggiungendo che li aiuterà a “portare la loro carriera al livello successivo”. Alla fine del segmento, ha presentato un’offerta al suo attuale rivale, AJ Styles, per unirsi alla fazione. nuovo membro? Recentemente, la ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 19 maggio 2022)e Damian Priest hanno ufficialmente unito le forze durante il weekend di WrestleMania 38, quando quest’ultimo ha interferito e aiutato il WWE Hall of Famer a superare AJ Styles durante The Show of Shows. Priest è stato bandito da bordo ring per la rivincita di Styles-a WrestleMania Backlash, ma l’ex WWE Champion ha ricevuto un aiuto da Rhea Ripley per vincere l’incontro. Durante un promo nel backstage con quest’ultima e Priest nella puntata di Raw di questa settimana, la Rated-R Superstar ha detto che le sue “braccia sono spalancate a qualsiasi superstar WWE che voglia unirsi a noi”, aggiungendo che li aiuterà a “portare la loro carriera al livello successivo”. Alla fine del segmento, ha presentato un’offerta al suo attuale rivale, AJ Styles, per unirsi alla fazione.? Recentemente, la ...

