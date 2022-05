L’elezione di Stefania Craxi fa esplodere la “bomba” nella maggioranza: il governo rischia grosso (Di mercoledì 18 maggio 2022) L’elezione a presidente della Commissione Esteri del Senato di Stefania Craxi fa esplodere la maggioranza. Giuseppe Conte tuona sul fatto che «oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova maggioranza, che spazia da Fratelli d’Italia sino a Italia Viva. Si è formata violando patti e regole», mentre analisti e parlamentari si affannano per decifrare il voto segreto e capire se ci sia stato del “fuoco amico” contro il candidato M5S Ettore Licheri. Eppure il risultato della conta che ha anche consegnato la maggioranza al caos e il M5S al vero e proprio psicodramma non è arrivato a sorpresa. Era anzi ampiamente annunciato, ma ugualmente il M5S si è incaponito su un proprio nome e il Pd gli è andato dietro, forse anche con una certa malizia. L’impietoso “noi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022)a presidente della Commissione Esteri del Senato difala. Giuseppe Conte tuona sul fatto che «oggi registriamo che di fatto si è formata una nuova, che spazia da Fratelli d’Italia sino a Italia Viva. Si è formata violando patti e regole», mentre analisti e parlamentari si affannano per decifrare il voto segreto e capire se ci sia stato del “fuoco amico” contro il candidato M5S Ettore Licheri. Eppure il risultato della conta che ha anche consegnato laal caos e il M5S al vero e proprio psicodramma non è arrivato a sorpresa. Era anzi ampiamente annunciato, ma ugualmente il M5S si è incaponito su un proprio nome e il Pd gli è andato dietro, forse anche con una certa malizia. L’impietoso “noi ...

elio_vito : Non farò le congratulazioni a Stefania Craxi per l’elezione a Presidente della Comm.Esteri del Senato, anzi mi augu… - riotta : L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Pe… - Rossana44792035 : RT @bobocraxi: Sono contento per l’elezione di Stefania alla Presidenza della Commissione Esteri del Senato. Una X sostituisce una indecent… - SecolodItalia1 : L’elezione di Stefania Craxi fa esplodere la “bomba” nella maggioranza: il governo rischia grosso… - Rossana44792035 : RT @riotta: L'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri Senato, al posto del ex 5 Stelle putiniano Petrocelli, è… -