Fabio chiede suicidio assistito: sindaco, "farei come lui" (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Comprendo Fabio, probabilmente se fossi nella stessa situazione chiederei la stessa cosa. E' una condizione nella quale umanamente è difficile non comprenderlo". Così all'ANSA il sindaco di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Comprendo, probabilmente se fossi nella stessa situazionerei la stessa cosa. E' una condizione nella quale umanamente è difficile non comprenderlo". Così all'ANSA ildi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Gentile Stato italiano, da 18 anni sono ridotto così. Ogni giorno la mia condizione diventa sempre più insostenibi… - fattoquotidiano : FINE VITA Fabio Ridolfi ha 46 anni ed è affetto da tetraparesi da rottura dell’arteria basilare. In un videoappell… - mlpedo : RT @SagittaVerdi: Il generale Fabio Mini chiede la dissoluzione della NATO «Di fatto la NATO impedisce all’Europa di avere una propria dife… - AnsaMarche : Fabio chiede suicidio assistito: sindaco, 'farei come lui'. 46enne Fermignano immobilizzato da 18 anni per una tetr… - sciarrone66 : RT @SagittaVerdi: Il generale Fabio Mini chiede la dissoluzione della NATO «Di fatto la NATO impedisce all’Europa di avere una propria dife… -