Advertising

infoitinterno : Troppi miasmi in Campania Arrivano gli annusa-puzze -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... monitorare ie al tempo stesso rilanciare un mestiere che si pensava fosse custodito solo dai libri di storia. Come si diventa "cacciatori di fetori" Per prima cosa non bisogna essere ...legami oscuri e vicende di corruzione potrebbero venire a galla", insinua un testimone che ... Ma, forse, non è solo il grano ad esalarecosì sgradevoli e a far ammalare la gente che vive ... Troppi miasmi in Campania Arrivano gli annusa-puzze La Regione recluta dei “cacciatori di fetori“ per catalogare i cattivi odori. Rivive una professione dell’antico Egitto. Ma allora i “nasi“ servivano per l’incenso ...