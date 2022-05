Milano, minacce al presidente della Comunità ebraica. Su di lui polemiche per i saluti alla convention FdI (Di martedì 17 maggio 2022) Grave intimidazione nei confronti del presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi: ha ricevuto a casa una busta con due proiettili. Nella lettera, secondo quanto trapelato, non vi sarebbe stato nient’altro: né un messaggio né una rivendicazione. Meghnagi, al quale è arrivata una solidarietà trasversale, ha sporto denuncia e sul caso indaga l’antiterrorismo. Il Pm Alberto Nobili ha aperto un’inchiesta per minacce aggravate e detenzione di munizioni per armi. La lettera con proiettili al presidente della Comunità ebraica di Milano L’assenza di qualsiasi messaggio rende difficile, allo stato attuale e in attesa dell’esito delle indagini, identificare cosa possa esserci dietro l’invio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 maggio 2022) Grave intimidazione nei confronti deldi, Walker Meghnagi: ha ricevuto a casa una busta con due proiettili. Nella lettera, secondo quanto trapelato, non vi sarebbe stato nient’altro: né un messaggio né una rivendicazione. Meghnagi, al quale è arrivata una solidarietà trasversale, ha sporto denuncia e sul caso indaga l’antiterrorismo. Il Pm Alberto Nobili ha aperto un’inchiesta peraggravate e detenzione di munizioni per armi. La lettera con proiettili aldiL’assenza di qualsiasi messaggio rende difficile, allo stato attuale e in attesa dell’esito delle indagini, identificare cosa possa esserci dietro l’invio ...

