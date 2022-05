Juventus, l’esito dell’incontro per Pogba: l’offerta dei bianconeri per convincere il francese (Di lunedì 16 maggio 2022) La Juventus non può essere soddisfatta della stagione che sta per concludersi, l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella e tornare a lottare per la vittoria dello scudetto e migliorare il rendimento anche in Champions League. Il punto debole della squadra è sicuramente il centrocampo, arriverà un top player. Il nome è quello di Paul Pogba, nonostante le smentite di Arrivabene: “Pogba è un giocatore del Manchester United, chiariamolo. Rispetto a lui e alla sua squadra. I procuratori di Pogba sono anche i procuratori di De Ligt, Kean e Pellegrini e normalmente ci si incontra. Per cui il soggetto non è detto che sia stato Pogba, anzi non lo era per niente”, ha detto il dirigente bianconero a Sky Sport. La verità è che Pogba è vicinissimo al ritorno della ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) Lanon può essere soddisfatta della stagione che sta per concludersi, l’intenzione della dirigenza è quella di alzare l’asticella e tornare a lottare per la vittoria dello scudetto e migliorare il rendimento anche in Champions League. Il punto debole della squadra è sicuramente il centrocampo, arriverà un top player. Il nome è quello di Paul, nonostante le smentite di Arrivabene: “è un giocatore del Manchester United, chiariamolo. Rispetto a lui e alla sua squadra. I procuratori disono anche i procuratori di De Ligt, Kean e Pellegrini e normalmente ci si incontra. Per cui il soggetto non è detto che sia stato, anzi non lo era per niente”, ha detto il dirigente bianconero a Sky Sport. La verità è cheè vicinissimo al ritorno della ...

