Covid, stop al vaccino francese Valneva: dall'Ue avviso di rescissione contratto (Di lunedì 16 maggio 2022) stop al vaccino anti Covid francese Valneva . 'Una decisione spiacevole, continuiamo a ricevere richieste di cittadini interessati a prodotti più tradizionali', le parole del Ceo dell'azienda ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 maggio 2022)alanti. 'Una decisione spiacevole, continuiamo a ricevere richieste di cittadini interessati a prodotti più tradizionali', le parole del Ceo dell'azienda ...

Advertising

Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - Agenzia_Ansa : Covid, stop agli aiuti di Stato. La possibilità per i Paesi membri di concedere aiuti di Stato straordinari per far… - rainiero43 : RT @Adnkronos: Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - ilmetropolitan : #Covid. #Toti: #Liguria chiederà a Stato-Regioni #stop #mascherine a #scuola - sicampeggia : Ciao @adolar41744618 mi sono assentata per un po' dalla stanza, non so se ne avete già parlato. Mi pare una notizia… -