Britney Spears | l' ultima confessione social ' Ero incinta | ho perso il mio bimbo'

Advertising

webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Il doloroso annuncio di Britney Spears: 'Abbiamo perso il nostro bambino' #britneyspears - MediasetTgcom24 : Il doloroso annuncio di Britney Spears: 'Abbiamo perso il nostro bambino' #britneyspears - Luca_zone : RT @SkyTG24: Britney Spears senza pace, ha perso la gravidanza per un aborto spontaneo - Luca_zone : RT @LaStampa: Britney Spears: “Ho perso il bambino che aspettavo, un dolore devastante” - lorenac9529 : RT @pensieripsyco: Io ancora indignata perché la gente pensa che definire pop idol Disney Emma muscat sia un insulto Tini Ariana grande Se… -

Dramma per la popstar americana: ha perso il bambino. La cantante, che un mese fa aveva fatto sapere ai fan di essere incinta, ieri ha annunciato la perdita del suo "bebè del miracolo" nella prima fase della ...Parole strazianti comunicate via social, per rivelare a tutti che quel bimbo che la popstared il suo compagno stavano attendendo con ansia non c'è più. Un nuovo momento difficile, ...Dramma per la popstar americana Britney Spears: ha perso il bambino. La cantante, che un mese fa aveva fatto sapere ai fan di essere incinta, ieri ha annunciato la perdita del suo "bebè del miracolo" ...«E’ un momento devastante per ogni genitore»: inizia così il post pubblicato su Instagram da Britney Spears, un messaggio in cui comunica ai suoi milioni di fan di aver perso il bambino. Sam Asghari, ...