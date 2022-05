Ascolti tv, la finale di Amici 2022 vince la prima serata (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – La finale di Amici 2022 vinta dal cantante Luigi su Canale 5 vince il prime time degli Ascolti di ieri mettendo a segno il 28,6% di share con 4.327.000 spettatori. A seguire su Rai1 i ‘Soliti ignoti – Il Ritorno’ ha realizzato il 20% di share con 4.024.000 spettatori, mentre ‘Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto’ ha coinvolto 1.254.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 per ‘Che Tempo che Fa’ gli spettatori sono stati 1.947.000 pari al 9,7% di share (per ‘Che Tempo che fa – il Tavolo che è iniziato, però, alle 22,20 spettatori 1.233.000, share 7,5%). Ha raccolto, invece, 1.024.000 spettatori pari al 5,6% di share il film di fantascienza su Italia 1, ‘Edge of Tomorrow – Senza domani’, con Tom Cruise ed Emily Blunt. La fascia della prima ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Ladivinta dal cantante Luigi su Canale 5il prime time deglidi ieri mettendo a segno il 28,6% di share con 4.327.000 spettatori. A seguire su Rai1 i ‘Soliti ignoti – Il Ritorno’ ha realizzato il 20% di share con 4.024.000 spettatori, mentre ‘Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto’ ha coinvolto 1.254.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 per ‘Che Tempo che Fa’ gli spettatori sono stati 1.947.000 pari al 9,7% di share (per ‘Che Tempo che fa – il Tavolo che è iniziato, però, alle 22,20 spettatori 1.233.000, share 7,5%). Ha raccolto, invece, 1.024.000 spettatori pari al 5,6% di share il film di fantascienza su Italia 1, ‘Edge of Tomorrow – Senza domani’, con Tom Cruise ed Emily Blunt. La fascia della...

Advertising

trash_italiano : MEGA ASCOLTI PER LA FINALE DI #EUROVISION: 6.590.000 SPETTATORI E IL 41.90% DI SHARE! - iosonocarrara : Ascolti finale #Eurovision: 41,9% con 6.590.000 spettatori. Un grande successo. - Agenzia_Ansa : Boom di ascolti per la finale dell'#Eurovision, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la… - infoitcultura : Ascolti tv, Amici vince ma cala: non è la solita finale - lifestyleblogit : Ascolti tv, la finale di Amici 2022 vince la prima serata - -