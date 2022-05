Mascherine in aereo, cosa cambia da lunedì 16 maggio (Di domenica 15 maggio 2022) Stop alle Mascherine in aereo da lunedì 16 maggio in Europa, ma non in Italia: tutti i dettagli. Stop alle Mascherine in aereo da lunedì 16 maggio. Ma in Italia l’obbligo rimane in vigore fino al 15 giugno. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per Leggi su 2anews (Di domenica 15 maggio 2022) Stop alleinda16in Europa, ma non in Italia: tutti i dettagli. Stop alleinda16. Ma in Italia l’obbligo rimane in vigore fino al 15 giugno. Secondo quanto prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per

Advertising

newsfinanza : Mascherine in aereo, su voli da Italia resta l'obbligo - NotizieVirgilio : ?? Da domani stop alle mascherine in aereo per viaggi in Europa. Ma questa regola non vale per l'Italia. Per info… - LiberoReporter : Mascherine in aereo, cosa cambia tra Europa e Italia da lunedì 16 maggio - Gaebaldi : Mascherine in aereo, cosa cambia tra Europa e Italia da lunedì 16 maggio - CorriereToscano : L'Italia ha deciso di mantenerle fino al 15 giugno 2022, come per tutti gli altri mezzi di trasporto pubblici -