Forestazione urbana, avviso per i comuni della Città Metropolitana: scadenza il 24 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) La Città Metropolitana di Napoli ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto ai comuni della Città Metropolitana per la presentazione di proposte di interventi di Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana da candidare a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” di cui all’avviso del Ministero della Transizione Ecologica. La scadenza è fissata per il 24 maggio. I comuni potranno candidare progetti di Forestazione su aree minime di 3 ettari (o di 1 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) Ladi Napoli ha pubblicato undi manifestazione di interesse rivolto aiper la presentazione di proposte di interventi di, peried extrada candidare a finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 – Componente 4 – Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” di cui all’del MinisteroTransizione Ecologica. Laè fissata per il 24. Ipotranno candidare progetti disu aree minime di 3 ettari (o di 1 ...

