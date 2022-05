Napoli, Spalletti attacca i giornalisti in conferenza stampa (Di venerdì 13 maggio 2022) Napoli, Spalletti: "stampa vuole distruggerci, ci metteva settimi dietro Sarri e Mou" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della gara con il Genoa, al centro tecnico di Castel Volturno, in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni Se le riportano la Panda, ne avrebbe due. La lascia qui per girare Napoli? "Se comincia così... (ride, ndr.). La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà". Lo stato d'animo rispetto a quanto si lottava per lo Scudetto, è cambiato qualcosa? "Può darsi, io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più legame col ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 13 maggio 2022): "vuole distruggerci, ci metteva settimi dietro Sarri e Mou" Luciano, allenatore del, alla vigilia della gara con il Genoa, al centro tecnico di Castel Volturno, in, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni Se le riportano la Panda, ne avrebbe due. La lascia qui per girare? "Se comincia così... (ride, ndr.). La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti km hanno fatto, se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà". Lo stato d'animo rispetto a quanto si lottava per lo Scudetto, è cambiato qualcosa? "Può darsi, io non ho trovato aria di contestazione, ma indifferenza, che è peggio, molti non sentivano più legame col ...

Advertising

annatrieste : A Napoli appare uno striscione assai bizzarro ufficialmente firmato dai 'mariuoli' della Panda di Spalletti e in gi… - sscnapoli : ??#Spalletti “Striscione? Noi e tutto il Napoli il nostro striscione lo abbiamo fatto e firmato. Abbiamo messo la fi… - sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - Frances54325203 : RT @sportface2016: +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche sulle… - virs00 : RT @sscnapoli: ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ?? #ForzaNapoliSe… -