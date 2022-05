Municipio V | Erbaggi-Noce-Pacifici-Consorti-Figliomeni | su case popolari Gualtieri evita confronto

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – “Stamattina a via della Privamera, nelV, i residenti dellepopolati sono scesi in strada per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’Amministrazione. Sono stati tanti i disagi ai quali hanno dovuto fare fronte nelle ultime settimane, senza che nessuno alzasse un dito”, spiegano Stefano, Alessandrae Francesco, dell’esecutivo romano Fratelli d’Italia. “Le persone che abitano in questo quartiere da due anni convivono con voragini stradali e con i problemi tecnici e di manutenzione delle strutture che li ospitano; l’Amministrazioneha pensato bene di inaugurare un murales, tra l’altro realizzato dalla Regione, ma di non rispondere alle esigenze dei cittadini”, rimarcano i Consiglieri di Fdi ...