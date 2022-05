Chi è Nikita Pelizon? Età, vita privata e Instagram (Di giovedì 12 maggio 2022) Ciò che sappiamo Nikita Pelizon, concorrente di Pechino Express 2022. Età, origini, vita privata e Instagram. Chi è Nikita Pelizon Nome e Cognome: Nikita PelizonData di nascita: 20 marzo 1994Luogo di Nascita: TriesteEtà: 28 anniAltezza: 1 metro e 75 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: modella e influencerFidanzato: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @Nikitasemplicemente Nikita Pelizon età e biografia Chi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 12 maggio 2022) Ciò che sappiamo, concorrente di Pechino Express 2022. Età, origini,. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 20 marzo 1994Luogo di Nascita: TriesteEtà: 28 anniAltezza: 1 metro e 75 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: modella e influencerFidanzato: informazione non disponibileFigli: non ha figliTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo: @semplicementeetà e biografia Chi L'articolo proviene da Novella 2000.

