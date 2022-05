Bebe Vio Grandis a Draghi per i WEmbrace Games a Roma: 'Mario, ti offro lo spritz. Porta la tuta' (Di giovedì 12 maggio 2022) ... l'invito a Draghi per i WEmbrace Games L'invito ufficiale a Mario Draghi era stato rivolto già da Bebe Vio Grandis nell'intervista a Leggo: 'Se devo dire un nome che mi piacerebbe davvero vedere ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) ... l'invito aper iL'invito ufficiale aera stato rivolto già daVionell'intervista a Leggo: 'Se devo dire un nome che mi piacerebbe davvero vedere ...

Advertising

Elspr4ngA : Se Brahim Diaz provasse a metterla li dove l'ha messa Calha si smonterebbe come bebe vio - MACHOKUN96 : RT @FrantumareKiev: Buongiorno con questa massima di vita di Bebe Vio: 'Essere speciali significa proprio riuscire a far capire che il tuo… - HarinezumiB : RT @FrantumareKiev: Buongiorno con questa massima di vita di Bebe Vio: 'Essere speciali significa proprio riuscire a far capire che il tuo… - pharsaliaa : RT @FrantumareKiev: Buongiorno con questa massima di vita di Bebe Vio: 'Essere speciali significa proprio riuscire a far capire che il tuo… - Michertolame : RT @FrantumareKiev: Buongiorno con questa massima di vita di Bebe Vio: 'Essere speciali significa proprio riuscire a far capire che il tuo… -