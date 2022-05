A sinistra come a destra (per non dire del M5s) si pensa con sgomento al dopo Zingaretti (Di giovedì 12 maggio 2022) Manca un anno, ma è già un problema, da qualsiasi parte lo si guardi. Chi candidare alle Regionali nel 2023? Questo è il quesito che a sinistra, a destra e nel M5s ci si deve porre in vista della successione a Nicola Zingaretti. Ma la concordia non regna (da nessuna parte). Se si prende la cosa dal lato centrosinistra, si vede infatti sulla scena l’assessore alla Sanità locale Alessio D’Amato, l’uomo che ha gestito con successo la campagna vaccinale, diventando quasi un modello in altre regioni. D’Amato si è mostrato disponibile, giorni fa, quando ha detto che “se ci saranno primarie di coalizione” si candiderà, anche se la sfida sarà “impegnativa”, per “non disperdere l’esperienza del governo Zingaretti e di un riformismo elevato”. Tutto bene, dunque? Non proprio: c’è infatti chi nel Pd ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Manca un anno, ma è già un problema, da qualsiasi parte lo si guardi. Chi candidare alle Regionali nel 2023? Questo è il quesito che a, ae nel M5s ci si deve porre in vista della successione a Nicola. Ma la concordia non regna (da nessuna parte). Se si prende la cosa dal lato centro, si vede infatti sulla scena l’assessore alla Sanità locale Alessio D’Amato, l’uomo che ha gestito con successo la campagna vaccinale, diventando quasi un modello in altre regioni. D’Amato si è mostrato disponibile, giorni fa, quando ha detto che “se ci saranno primarie di coalizione” si candiderà, anche se la sfida sarà “impegnativa”, per “non disperdere l’esperienza del governoe di un riformismo elevato”. Tutto bene, dunque? Non proprio: c’è infatti chi nel Pd ...

