WhatsApp | con il nuovo aggiornamento potrete farlo alla velocità della luce

Continua a lavorare duramente il team di sviluppo di WhatsApp per migliorare il servizio di messaggistica istantanea: gli ultimi accorgimenti. Non si fermano gli aggiornamenti di WhatsApp, con l'applicazione che è in continua evoluzione per offrire un servizio sempre più semplice ed immediato. Scopriamo quindi gli ultimi accorgimenti applicati. Le ultime novità in arrivo sull'applicazione di Menlo Park (Via Screenshot)Dopo aver introdotto i filtri nelle chat anche per gli account business, WhatsApp è pronta a portare la stessa funzione anche per la versione originale dell'applicazione. Infatti questo è emersa dall'ultima versione Beta del servizio di messaggistica di Menlo Park disponibile per Android, iOS e Desktop. Questa funzione infatti sta per essere testata dal team di sviluppo portando quindi i filtri nelle ...

