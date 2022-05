Juventus-Inter, Lautaro Martinez non contento della sostituzione (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Inter va ai supplementari contro la Juventus in Coppa Italia e Simone Inzaghi risparmia Lautaro Martinez. L’argentino ha lasciato il campo per Sanchez, ma è parso tutt’altro che contento. Il Toro è andato in panchina scuotendo la testa e mormorando “perché?”, tanto che alcuni compagni sono andati a rincuorarlo per evitare anche polemiche. Il tecnico nerazzurro ha voluto probabilmente far risparmiare energie al giocatore, in vista degli ultimi appuntamenti di campionato con uno Scudetto ancora in gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’va ai supplementari contro lain Coppa Italia e Simone Inzaghi risparmia. L’argentino ha lasciato il campo per Sanchez, ma è parso tutt’altro che. Il Toro è andato in panchina scuotendo la testa e mormorando “perché?”, tanto che alcuni compagni sono andati a rincuorarlo per evitare anche polemiche. Il tecnico nerazzurro ha voluto probabilmente far risparmiare energie al giocatore, in vista degli ultimi appuntamenti di campionato con uno Scudetto ancora in gioco. SportFace.

Advertising

IFTVofficial : Coppa Italia titles in the last 20 years: ?????????? - Juventus ????????- Inter ???????? - Lazio ?????? - Napoli ???? - Roma ?? - Mil… - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : Al via la conferenza stampa di vigilia di #JuveInter, finale di #CoppaItaliaFrecciarossa ?????? LIVE su @JuventusTV ??… - romario_goma : Juventus 0x1 Inter Juventus 1x1 Inter Juventus 2x1 Inter Juventus 2x2 Inter Juventus 2x3 Inter Juventus 2x4 Inter #CopaItalia - MessaggeroSport : Allegri fuorioso ed espulso in Juventus-Inter: esultanza sgradita, ecco cosa è successo -