Aston Villa | riscatto vicino per Coutinho | ma un club ci prova!

In prestito dal Barcellona, Philippe Coutinho potrebbe adesso definitivamente diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa. I Villans, infatti, sembrano realmente intenzionati a pagare il riscatto dell'attaccante, finora fissato a 40 milioni di euro, anche se secondo il Daily Mail il club di Birmingham potrebbe presentare una prima offerta da soli 14 milioni. OCCHIO AL NEWCASTLE Nonostante l'intenzione del giocatore e del club sembri quella di proseguire insieme e di lasciarsi il capitolo Catalogna alle spalle, se ci fossero dei fortuiti colpi di scena al termine della stagione, un altro club di Premier

