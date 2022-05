Anticipazioni Uomini e Donne del 11 05 22 | clamorosi risvolti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Oggi, mercoledì 11 Maggio, è stata registrata una nuova puntata di. Il famosissimo dating show condotto da Maria De Filippi, affiancata come sempre dai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha raccontato le vicende che si alternano tra i componenti del parterre del Trono Over e i ragazzi del Trono Classico. Qui di seguito qualche piccola anticipazione della nostra talpa presente oggi in studio durante la registrazione: Tina assente in studio. TRONO CLASSICO: Luca ha portato in esterna sia Lilli che Soraia. Ha raggiunto Soraia in camerino, subito dopo la scorsa puntata e hanno fatto l’esterna. Entrambi si sono detti volenterosi di recuperare il loro rapporto che ultimamente avevano messo in pausa. Con Lilli invece le cose vanno sempre meglio. Veronica ha portato in esterna solamente Andrea. Esterna molto bella, lui l’ha ...