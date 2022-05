Salernitana-Cagliari, Ribery perde la testa: il raptus del francese dopo il gol di Verdi | VIDEO (Di martedì 10 maggio 2022) La 36esima giornata del campionato di Serie A ha regalato indicazioni anche per la zona salvezza, in particolar modo la partita Salernitana-Cagliari si è conclusa sul risultato di 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Verdi, a tempo quasi scaduto il pareggio con un colpo di testa del difensore Altare. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, in particolar modo subito dopo il gol del vantaggio di Verdi. L’esultanza dell’ex Bologna è stata scatenata, nelle vicinanze si sono ritrovati alcuni calciatori del Cagliari che si stavano riscaldando. Pereiro è stato coinvolto nell’esultanza e gli animi si sono accesi. L’attaccante uruguaiano ha provato a farsi giustizia da solo e si è scatenato un parapiglia. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 10 maggio 2022) La 36esima giornata del campionato di Serie A ha regalato indicazioni anche per la zona salvezza, in particolar modo la partitasi è conclusa sul risultato di 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da, a tempo quasi scaduto il pareggio con un colpo didel difensore Altare. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, in particolar modo subitoil gol del vantaggio di. L’esultanza dell’ex Bologna è stata scatenata, nelle vicinanze si sono ritrovati alcuni calciatori delche si stavano riscaldando. Pereiro è stato coinvolto nell’esultanza e gli animi si sono accesi. L’attaccante uruguaiano ha provato a farsi giustizia da solo e si è scatenato un parapiglia. ...

