Rocco Hunt: “Libertà + Rivoluzione Tour” (Di martedì 10 maggio 2022) Partirà questa sera dal Pala Partenope di Napoli il “Libertà+Rivoluzione Tour”, il Tour di Rocco Hunt che toccherà le principali città italiane. Rocco Hunt: quali sono le date del Tour? Queste le date del Tour: 10 e 11 maggio – Pala Partenope di NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo) – SOLD OUT; 14 maggio – Teatro Team di BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno); 16 maggio – Teatro Europauditorium di BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon); 18 giugno – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live); 22 giugno – Carroponte di MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique); 11 ottobre – Tuscany Hall di FIRENZE (recupero dell’11 aprile); 14 ottobre – ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 10 maggio 2022) Partirà questa sera dal Pala Partenope di Napoli il “”, ildiche toccherà le principali città italiane.: quali sono le date del? Queste le date del: 10 e 11 maggio – Pala Partenope di NAPOLI (recuperi dell’11 e 12 marzo) – SOLD OUT; 14 maggio – Teatro Team di BARI (recupero del 16 marzo al Demodè di Modugno); 16 maggio – Teatro Europauditorium di BOLOGNA (recupero del 9 marzo all’Estragon); 18 giugno – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero del 5 marzo e del 12 aprile all’Atlantico Live); 22 giugno – Carroponte di MILANO (recupero del 4 marzo al Fabrique); 11 ottobre – Tuscany Hall di FIRENZE (recupero dell’11 aprile); 14 ottobre – ...

