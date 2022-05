L'Oreal, Ishmatova: "Bold investe in realtà innovative e ricche di potenziale" (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - “Bold è un Venture Capital Fund particolarmente strategico per L'Oréal. Grazie ad esso investiamo in aziende ad alto potenziale che operano nella catena del valore della bellezza, tramite quote di minoranza. Può trattarsi di investimenti rivolti ai brand, alla bellezza aumentata, alle biotecnologie e alla sostenibilità e qualsiasi realtà che possa consentirci di effettuare la nostra trasformazione nel mondo del digitale”. Con queste parole Gouzelle Ishmatova, Chief Strategy Officer Bold Corporate Venture Fund di L'Oréal, ha evidenziato gli obiettivi di Bold, il Venture Capital Fund dell'azienda, per poi illustrare i criteri di selezione degli investimenti: “Il primo criterio che consideriamo nella selezione degli investimenti è la possibilità di creare una ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Milano, 10 mag. (Adnkronos) - “è un Venture Capital Fund particolarmente strategico per L'Oréal. Grazie ad esso investiamo in aziende ad altoche operano nella catena del valore della bellezza, tramite quote di minoranza. Può trattarsi di investimenti rivolti ai brand, alla bellezza aumentata, alle biotecnologie e alla sostenibilità e qualsiasiche possa consentirci di effettuare la nostra trasformazione nel mondo del digitale”. Con queste parole Gouzelle, Chief Strategy OfficerCorporate Venture Fund di L'Oréal, ha evidenziato gli obiettivi di, il Venture Capital Fund dell'azienda, per poi illustrare i criteri di selezione degli investimenti: “Il primo criterio che consideriamo nella selezione degli investimenti è la possibilità di creare una ...

