Verona-Milan 1-3, Maldini: “Complimenti ai ragazzi, se prendi gol così puoi andare in crisi” (Di lunedì 9 maggio 2022) “È stata una partita in cui siamo partiti molto bene, abbiamo dominato per i primi 20/25 minuti, ed eravamo anche riusciti ad andare in vantaggio ma sfortunatamente era un fuorigioco millimetrico. Poi prendi gol, e se non sei pronto puoi anche andare in crisi. Quando mancano così poche partite e vedi il traguardo, se la squadra non è abbastanza matura per reagire in maniera giusta puoi anche perdere le misure e la testa. Quindi Complimenti ai ragazzi, è stato fatto tutto quello che gli hanno chiesto di fare, anche quelli che sono entrati”. Queste le parole di Paolo Maldini ai microfoni di Milan Tv per commentare la vittoria in rimonta dei rossoneri contro il Verona per 1-3. Sulle ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “È stata una partita in cui siamo partiti molto bene, abbiamo dominato per i primi 20/25 minuti, ed eravamo anche riusciti adin vantaggio ma sfortunatamente era un fuorigioco millimetrico. Poigol, e se non sei prontoanchein. Quando mancanopoche partite e vedi il traguardo, se la squadra non è abbastanza matura per reagire in maniera giustaanche perdere le misure e la testa. Quindiai, è stato fatto tutto quello che gli hanno chiesto di fare, anche quelli che sono entrati”. Queste le parole di Paoloai microfoni diTv per commentare la vittoria in rimonta dei rossoneri contro ilper 1-3. Sulle ...

