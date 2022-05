Salernitana i tifosi contro il Napoli: “Sono contro di noi, vogliono mandarci in B” (Di lunedì 9 maggio 2022) I tifosi della Salernitana preoccupati per la fida tra Genoa e Napoli , il grifone è in piena lotta salvezza con la compagine campana. Il destino della Salernitana passa anche da Napoli, gli azzurri affronteranno il Genoa che si contende la permanenza in serie A proprio con la squadra di Iervolino. Sui social i tifosi granata accusano il Napoli di voler favorire l’ex gemellata per rispedire la Salernitana in serie B. La squadra di Nicola dopo il pareggio beffa contro il Cagliari giocherà contro l’Empoli, mentre il Napoli sfida il Genoa al Maradona. Proprio la sfida di Fuorigrotta è stata al centro di alcune polemiche sui social da parte dei fans granata, che hanno ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022) Idellapreoccupati per la fida tra Genoa e, il grifone è in piena lotta salvezza con la compagine campana. Il destino dellapassa anche da, gli azzurri affronteranno il Genoa che si contende la permanenza in serie A proprio con la squadra di Iervolino. Sui social igranata accusano ildi voler favorire l’ex gemellata per rispedire lain serie B. La squadra di Nicola dopo il pareggio beffail Cagliari giocheràl’Empoli, mentre ilsfida il Genoa al Maradona. Proprio la sfida di Fuorigrotta è stata al centro di alcune polemiche sui social da parte dei fans granata, che hanno ...

Advertising

napolipiucom : Salernitana i tifosi contro il Napoli: 'Sono contro di noi, vogliono mandarci in B' #Genoa #napoli #Salernitana… - kalidu1926 : @Pollon__11 Vedremo che succederà ma io devo essere meridionale e sperate nella Salernitana nonostante i tifosi non meritino - infoitsport : Iannicelli: 'E' iniziata la pressione mediatica sul Napoli. I tifosi della Salernitana stiano sereni' - antonio_race : @maremmimpestata @sscnapoli Anno 2002 Salernitana Reggina Tifosi esultano per essere scansati ed aver fatto salir… - 5ska99 : Credevano più alla salvezza i tifosi della Salernitana 6 partite fa che noi oggi allo scudetto pdio. Basta cazzo dai. -