Francesco Renga torna in radio con un nuovo singolo: i dettagli del tour

Francesco Renga torna in radio con "MILLE ERRORI" (Epic / Sony Music), il nuovo singolo fuori venerdì 13 maggio. Il brano è disponibile in pre-save e pre add qui: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/Francesco-Renga-millerrori/ Prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino "Pinaxa" Pischetola, "Mille Errori" è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell'accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti.

