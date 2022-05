Guerra Ucraina, Mascioli a Odessa: sirene e missili. Azov: 'Per noi inaccettabile la resa' (Di domenica 8 maggio 2022) La nostra inviata nella città sul Mar Nero, praticamente distrutta, dove è scattato il coprifuoco di 30 ore, cioè fino al termine della parata militare a Mosca per commemorare la 'Giornata della ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 8 maggio 2022) La nostra inviata nella città sul Mar Nero, praticamente distrutta, dove è scattato il coprifuoco di 30 ore, cioè fino al termine della parata militare a Mosca per commemorare la 'Giornata della ...

