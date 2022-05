Amadeus è disperato | arrivato al limite | Il gesto estremo

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 8 maggio 2022) Disperazione in diretta per. Il conduttore alle prese con una situazione assurda, non sa più cosa fare Se è vero che nel corso di un programma televisivo si può andare incontro a situazione assolutamente particolari, parlando di alcuni programmi questo tipo di ‘stranezze’ aumentano sensibilmente. Come nel caso dei game show, dove ogni concorrente può rappresentare il fulcro di una situazione inaspettata, ed anche in grado di mettere il conduttore di turno in assoluta difficoltà. Questo accade spesso quando le cose si mettono male, nel senso che arrivano quesiti particolari ai quali i concorrenti non sempre riescono a dare prontamente la risposta corretta. Ma, va detto, quando invece chi deve rispondere tarda a farlo quando le domande sono semplici, il tutto assume un senso di goliardia ben più grande.(web source)Ne ...