Elezioni Irlanda del Nord 2022, vince Sinn Fein: i risultati (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il partito Sinn Fein è il più votato nelle Elezioni 2022 in Irlanda del Nord e diventerà la prima formazione nazionalista ad avere la maggioranza nell'Assemblea Nordirlandese nei 101 anni di storia del Paese. In base ai risultati delle Elezioni, infatti, l'ex braccio politico dell'Ira ha conquistato 27 seggi, lasciandone 24 al Partito Democratico Unionista (Dup) arrivato secondo. Nuovo premier sarà quindi Michelle O'Neill, che ha parlato di "momento storico per la nostra politica e per il nostro popolo". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

