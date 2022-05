Ucraina, l’Onu: 180 cittadini di Kiev rapiti dalla Russia. «A Mariupol c’è l’inferno» – Il live blog (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel 72esimo giorno della guerra in Ucraina Kiev accusa Mosca di non aver rispettato il cessate-il-fuoco a Mariupol per consentire l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. Intanto Putin si è scusato con Israele per le frasi sugli ebrei antisemiti del suo ministro Lavrov. E secondo i media statunitensi gli Usa hanno aiutato l’Ucraina nell’affondamento dell’incrociatore Moskva. Washington ha intanto negato di aver fornito agli ucraini informazioni decisive per l’uccisione di 12 generali russi. E un nuovo convoglio delle Nazioni Unite è in viaggio verso la fabbrica di Azovstal e dovrebbe arrivare entro venerdì mattina con la speranza di procedere all’evacuazione, ha affermato un funzionario delle Nazioni Unite. 5.30 – Onu: 180 rapiti dai russi l’Onu ha individuato 180 ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel 72esimo giorno della guerra inaccusa Mosca di non aver rispettato il cessate-il-fuoco aper consentire l’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal. Intanto Putin si è scusato con Israele per le frasi sugli ebrei antisemiti del suo ministro Lavrov. E secondo i media statunitensi gli Usa hanno aiutato l’nell’affondamento dell’incrociatore Moskva. Washington ha intanto negato di aver fornito agli ucraini informazioni decisive per l’uccisione di 12 generali russi. E un nuovo convoglio delle Nazioni Unite è in viaggio verso la fabbrica di Azovstal e dovrebbe arrivare entro venerdì mattina con la speranza di procedere all’evacuazione, ha affermato un funzionario delle Nazioni Unite. 5.30 – Onu: 180dai russiha individuato 180 ...

